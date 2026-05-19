В Ереване заявили о намерении развивать взаимовыгодные отношения с Москвой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Армения не намерена вносить напряжение в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы не собираемся разводиться с каким бы то ни было нашим партнером. Политика и дипломатия не знакома с такими разводами. Мы не собираемся вносить напряжение в отношения Армении и России", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Ереване.

По словам Мирзояна, Армения и Россия - "партнеры, которые связаны многочисленными узами".

"И мы настроены в атмосфере здорового обсуждения развивать эти взаимовыгодные отношения. Несомненно, проблемы есть, проблемы есть вообще во всех отношениях в мире. Просто необходимо искать конструктивные решения", - сказал он.

Глава МИД Армении также отметил, что в Ереване "прекрасно понимают, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо".

"Мы продолжим сближение с ЕС и, когда настанет время, когда мы должны принять решение, мы его примем", - сказал Мирзоян.