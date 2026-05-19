В ВОЗ заявили о 30-процентном снижении потребления табака в мире за 20 лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Потребление табака за последние 20 лет сократилось в мире примерно на 30%, сообщил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С момента вступления в силу Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака потребление табака в мире упало на треть", - приводит пресс-служба ВОЗ слова Гебрейесуса.

Он отметил, что тенденция на снижение объемов потребления табачной продукции сохраняется в 140 странах.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака была подписана в 2003 году и вступила в силу в 2005 году.

ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
