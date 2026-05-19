Семья убитого премьера ДР Конго Лумумбы намерена подать иски против Бельгии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Родственники первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы заявили, что продолжат подавать судебные иски, несмотря на кончину подозреваемого в причастности к убийству премьера бельгийского дипломата графа Этьена Давиньона, сообщают бельгийские СМИ.

"Спустя более 60 лет безнаказанности смерть Давиньона не сможет остановить борьбу, которую начала семья Лумумбы", - говорится в заявлении адвокатов родственников Лумумбы, который стал премьером ДРК после провозглашения ее независимости от Бельгии в 1960 году.

Адвокаты отмечают, что подадут новые иски, в частности, в отношении Бельгии, чтобы привлечь ее к ответственности за преступления колониализма.

В понедельник стало известно, что Давиньон, в отношении которого в марте 2026 года начали уголовный процесс по делу о причастности к убийству Лумумбы, скончался в возрасте 93 лет, так и не представ перед судом. Он был единственным оставшимся в живых из 10 человек, против которых семья Лумумбы подала иск в 2011 году. По мнению семьи, эти люди были причастны к убийству Лумумбы в 1961 году.

Сторона обвинения утверждает, что Давиньон, будучи на тот момент стажером-дипломатом, участвовал в незаконном задержании и перемещении Лумумбы, лишении его права на справедливое судебное разбирательство после ареста. Кроме того, по версии истцов, Давиньон несет ответственность за жестокое обращение с узником.

Давиньона также подозревали в причастности к убийству двух соратников конголезского премьера: Мориса Мполо и Жозефа Окито, которых расстреляли вместе с Лумумбой. Давиньон не признавал вину и подал апелляцию на решение вызвать его в суд.

Давиньон дослужился до должности еврокомиссара, которую занимал в 1977-1985 гг. Король Бельгии Филипп даровал ему титул графа в 2018 году.

В 2001 году Бельгия признала моральную ответственность за роль в убийстве Лумумбы и принесла извинения конголезцам.