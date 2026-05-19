Внедрение роботов может компенсировать до 60% потерь в рабочей силе в Китае к 2035 г.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Внедрение человекоподобных роботов в Китае может компенсировать до 60% прогнозируемого сокращения численности рабочей силы в этой стране к 2035 году, полагают аналитики Barclays Plc.

Исходя из текущих демографических оценок и предположения о том, что доля экономически активного населения в КНР будет оставаться на уровне 65%, эксперты банка пришли к выводу, что в ближайшее десятилетие число потенциальных работников в Китае может уменьшиться на 37 млн человек.

Сокращение такого масштаба, обусловленное, помимо прочего, заметным снижением рождаемости и общим старением населения, может стать препятствием для развития производственного сектора, на долю которого приходится примерно четверть экономики страны.

Ожидаемый рост производительности труда компенсирует лишь небольшую часть потерь в рабочей силе, что укрепляет аргументы в пользу более активной автоматизации и роботизации, говорится в исследовании Barclays.

Помимо увеличения нагрузки на производственные предприятия Китая, уменьшение численности работников "создаст огромный внутренний рынок, способный поглотить миллионы роботов".

Оптимистичные сценарии банка предполагают, что к 2035 году совокупное количество работающих антропоморфных роботов в Китае приблизится к 24 млн единиц.

"Текущее десятилетие - это десятилетие роботов, и оно принадлежит Китаю", - написали аналитики Barclays.