Поиск

Истребители НАТО поднимали на дежурство над Балтией из-за дрона в Эстонии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Истребители НАТО, задействованные в миссии альянса по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, несли боевое дежурство из-за инцидента с беспилотником в Эстонии, сообщило Минобороны Латвии.

"Истребители НАТО, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтии, были приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.

Сейчас "возможная угроза воздушному пространству Латвии устранена", считают военные.

"Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу. Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения", - подчеркнули в ведомстве.

Румынский истребитель Балтийской миссии НАТО сбил около полудня 19 мая беспилотник над озером Выртсьярв в эстонском воздушном пространстве. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония не предоставляла Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета БПЛА, и Минобороны Украины уже извинилось за этот инцидент.

Минобороны НАТО Эстония Украина Балтия Ханно Певкур Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

 Илон Маск проиграл суд против OpenAI

В Эстонии сбили беспилотник

Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

 Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Врачи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 130 смертей

Brent подешевела до $109,78 за баррель

США в среду проведут испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9485 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов