Истребители НАТО поднимали на дежурство над Балтией из-за дрона в Эстонии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Истребители НАТО, задействованные в миссии альянса по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, несли боевое дежурство из-за инцидента с беспилотником в Эстонии, сообщило Минобороны Латвии.

"Истребители НАТО, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтии, были приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.

Сейчас "возможная угроза воздушному пространству Латвии устранена", считают военные.

"Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу. Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения", - подчеркнули в ведомстве.

Румынский истребитель Балтийской миссии НАТО сбил около полудня 19 мая беспилотник над озером Выртсьярв в эстонском воздушном пространстве. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония не предоставляла Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета БПЛА, и Минобороны Украины уже извинилось за этот инцидент.