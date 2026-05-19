Поиск

Стокгольм в четверг впервые проведет встречу глав МИД стран НАТО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Швеция впервые после вступления в НАТО проведет 21-22 мая в Хельсингборге встречу глав МИД стран альянса; Стокгольм надеется на смягчение позиции Вашингтона по блоку, передает общественный вещатель SVT.

Шведские власти рассчитывают на смягчение риторики США в отношении блока по результатам встречи. "В последнее время была слышна неблагоприятная риторика, и, я надеюсь, мы сможем от нее уйти. И, конечно, я надеюсь, что эта встреча поможет именно этому", - приводит SVT слова министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Кроме того, Стокгольм поднимает вопрос об участии государственного секретаря США Марко Рубио. "Главный вопрос перед встречей НАТО в Швеции – появится ли на ней госсекретарь Марко Рубио или нет", - сообщает издание.

Как ожидается, на встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО будет рассмотрена подготовка к саммиту блока в Анкаре этим летом, отмечает SVT.

Швеция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

 Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

 Илон Маск проиграл суд против OpenAI

В Эстонии сбили беспилотник

Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

 Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Врачи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 130 смертей

Brent подешевела до $109,78 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов