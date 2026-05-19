Стокгольм в четверг впервые проведет встречу глав МИД стран НАТО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Швеция впервые после вступления в НАТО проведет 21-22 мая в Хельсингборге встречу глав МИД стран альянса; Стокгольм надеется на смягчение позиции Вашингтона по блоку, передает общественный вещатель SVT.

Шведские власти рассчитывают на смягчение риторики США в отношении блока по результатам встречи. "В последнее время была слышна неблагоприятная риторика, и, я надеюсь, мы сможем от нее уйти. И, конечно, я надеюсь, что эта встреча поможет именно этому", - приводит SVT слова министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Кроме того, Стокгольм поднимает вопрос об участии государственного секретаря США Марко Рубио. "Главный вопрос перед встречей НАТО в Швеции – появится ли на ней госсекретарь Марко Рубио или нет", - сообщает издание.

Как ожидается, на встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО будет рассмотрена подготовка к саммиту блока в Анкаре этим летом, отмечает SVT.