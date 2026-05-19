Доходность 30-летних US Treasuries выросла до максимума с 2007 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних казначейских облигаций США во вторник выросла до 5,18% годовых – максимума со времен глобального финансового кризиса (с 2007 года).

Спад на мировом рынке госбумаг, отмечающийся в последнее время, вызван растущим беспокойством инвесторов по поводу усиления инфляции из-за ближневосточного конфликта. Трейдеры требуют более высокую премию к доходности долгосрочных долговых обязательств в качестве компенсации за инфляционный риск.

Многие инвесторы считали отметку в 5% для доходности 30-летних US Treasuries своего рода "красной линией", после достижения которой трейдеры начнут скупать подешевевшие госбумаги, пишет Bloomberg. Однако рост процентных ставок американских госбумаг продолжился после преодоления этой отметки, и аналитики, в том числе Goldman Sachs Group Inc. и Barclays, предупреждают, что распродажа US Treasuries еще не завершена.

Эксперты Citigroup Inc. отмечают, что трейдеры начинают рассматривать 5,5% как следующую круглую отметку для доходности 30-летних гособлигаций США. В последний раз процентная ставка этих бумаг поднималась до такого уровня 22 года назад.

Опрос управляющих фондами, проведенный Bank of America, показал, что 62% респондентов не исключают подъема доходности 30-летних US Treasuries выше 6% в течение следующего года.