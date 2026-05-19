Глава Военного комитета НАТО призывает увеличить инвестиции в оборону

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Темп снабжения войск НАТО и развертывания всех средств сдерживания и обороны нуждается в радикальном увеличении и улучшении, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Мы не находимся в состоянии войны, но также не находимся и в состоянии мира. Это причина, по которой мы должны удвоить усилия, чтобы привести оборонные инвестиции в соответствие с нашими обязательствами. Параллельно я призываю оборонную промышленность ускорить производство и адаптировать свою модель действий к этому императиву", - сказал Каво Драгоне на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

По его словам, эти обязательства должны соблюдаться в долгосрочной перспективе в устойчивом порядке и при согласованности союзников, не допуская фрагментации. "Безопасность наших граждан требует этого", - подчеркнул натовский адмирал.