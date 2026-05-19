Поиск

Глава Военного комитета НАТО призывает увеличить инвестиции в оборону

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Темп снабжения войск НАТО и развертывания всех средств сдерживания и обороны нуждается в радикальном увеличении и улучшении, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Мы не находимся в состоянии войны, но также не находимся и в состоянии мира. Это причина, по которой мы должны удвоить усилия, чтобы привести оборонные инвестиции в соответствие с нашими обязательствами. Параллельно я призываю оборонную промышленность ускорить производство и адаптировать свою модель действий к этому императиву", - сказал Каво Драгоне на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

По его словам, эти обязательства должны соблюдаться в долгосрочной перспективе в устойчивом порядке и при согласованности союзников, не допуская фрагментации. "Безопасность наших граждан требует этого", - подчеркнул натовский адмирал.

НАТО Джузеппе Каво Драгоне
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

 Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

 Илон Маск проиграл суд против OpenAI

В Эстонии сбили беспилотник

Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

 Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Врачи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 130 смертей

Brent подешевела до $109,78 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов