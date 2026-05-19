Военные ОАЭ заявили, что удар дрона по АЭС "Барака" был нанесен с территории Ирака

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны ОАЭ заявили, что удар беспилотника, вызвавший пожар вблизи атомной электростанции "Барака", был нанесен с территории Ирака, сообщает во вторник The National.

В министерстве добавили, что два других беспилотника, перехваченных системами ПВО в воскресенье, также стартовали из Ирака.

Вместе с тем, по данным Минобороны, за последние 48 часов силы ПВО ОАЭ нейтрализовали шесть беспилотников, нацеленных на Эмираты.

В воскресенье удар беспилотника вызвал пожар электрогенератора за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в районе Аль-Дафра в ОАЭ. О пострадавших не сообщалось. Атака не повлияла на уровень радиологической безопасности, что подтвердило Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ. Оно сообщило, что все энергоблоки работают в обычном режиме.