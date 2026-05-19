"Росатом" и Экваториальная Гвинея подписали меморандум о сотрудничестве в мирном атоме

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Росатом" и Экваториальная Гвинея подписали меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщила российская госкорпорация.

Документ, в частности, предполагает создание профильных рабочих групп для оценки возможности реализации проектов в сфере атомной энергетики и неэнергетических применений атомных технологий, говорится в сообщении.

На данный момент "Росатом" ведет строительство АЭС "Эль Дабаа" в Египте. Это первый проект госкорпорации на территории Африки. Кроме этого "Росатом" сообщал о обсуждениях планов сотрудничества в атомной энергетике с рядом других стран. В частности, компания договорилась о строительстве АЭС в Руанде, сообщал в мае гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.