Трамп заявил, что возможности дипломатического решения ситуации с Кубой не исчерпаны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что верит в возможность дипломатического урегулирования с Кубой.

"Думаю, да", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли достичь дипломатической договоренности с Кубой.

По заверениям Трампа, США несложно решить вопрос с Кубой.

"Послушайте, Куба взывает к нам. Им нужна помощь", - добавил американский президент.

Когда президенту задали вопрос, считает ли он необходимой смену власти на Кубе, Трамп сказал: "Мы собираемся это прекратить, нам не составит труда это остановить, даже не меняя там режим. Понимаете, я могу это сделать, неважно, со сменой режима или без".

Ранее издание Politico сообщало, что американская администрация начала рассматривать возможность ведения боевых действий против Кубы, поскольку санкции и топливная блокада не привели к реформам на острове. При этом в минувшие выходные американское издание Axios со ссылкой на данные разведки опубликовало материал о том, что Куба закупила более 300 военных беспилотников.

В то же время на прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу. По данным Financial Times, он объяснял, что кубинские власти все еще могут предпринять нужные действия для преодоления экономического кризиса.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель между тем заявил, что в случае проведения военной операции США против островного государства может произойти "кровавая бойня".