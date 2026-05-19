В CENTCOM заявили, что иранские войска не смогут восстановиться в течение многих лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В результате американской военной операции иранские вооруженные силы не смогут восстановить свой военный потенциал в течение многих лет, заявил во вторник глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Операция "Эпическая ярость" ликвидировала значительную часть запасов баллистических ракет и беспилотников Ирана, уничтожив при этом 90% его оборонно-промышленной базы, что гарантирует невозможность восстановления Ирана в течение многих лет", - сказал адмирал, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

Глава CENTCOM выделил три основных направления угрозы со стороны Ирана - "это его ядерная программа, баллистические ракеты и марионетки, такие как "Хезболла" и "Хамас".

"Но США противостояли этому и ослабили каждое направление", - сказал Купер, отметив, что "американские военные действия сорвали стратегию Ирана, которая разрабатывалась в течение 47 лет".

