В НАТО не видят риска подрыва обороны альянса в выводе из Европы бронетанковой бригады США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Решение США вывести из Европы бронетанковую бригаду общей численностью около 5 тыс. военнослужащих не подорвет планы Североатлантического альянса по обороне в регионе, заявил во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Выступая в Брюсселе, где он встретился с начальниками генштабов стран-членов НАТО, Гринкевич отметил, что европейские союзники и Канада берут на себя большую ответственность за обычную оборону в Европе при постоянной поддержке со стороны США, возможности которых корректируются.

"Укрепление европейской основы альянса позволяет США сократить свое присутствие в Европе и ограничиться предоставлением только тех критически важных возможностей, которые союзники пока не могут обеспечить", - сказал Гринкевич, добавив, что это будет "продолжающийся процесс в течение нескольких лет".

"По мере того, как союзники наращивают свой потенциал, Соединенные Штаты могут перенаправить этот потенциал на другие глобальные приоритеты, поэтому я очень доволен текущим положением дел", - указал он.

"Корректировки США не влияют на выполнение наших региональных планов", - подчеркнул верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.