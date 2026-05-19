ЕС не стал снижать таможенные пошлины для РФ и Белоруссии, несмотря на кризис удобрений

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ЕС снизил таможенные пошлины в отношении ряда стран-импортеров для решения проблем, вызванных кризисом с поставкой удобрений, но эти меры не затронули Россию и Белоруссию, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.

"Важно заботиться о нашей устойчивости, и именно поэтому надо искать новых поставщиков. Впрочем, до того, как принять план действий по удобрениям, мы сократили таможенные пошлины для стран, которые не пользуются режимом наибольшего благоприятствования, но, конечно, не для России и Белоруссии, но для Тринидада и Тобаго, например", - сказал Хансен во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Такая тактика, по словам Хансена, приносит результаты. Цифры показывают, что появились новые поставщики, которые восполнили возникший пробел с поставками, заверил он.