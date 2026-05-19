Военные Нигерии заявили о совместной с США ликвидации 175 боевиков ИГ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В командовании вооруженных сил Нигерии заявили, что совместно с США в ходе серии воздушных и наземных ударов уничтожили 175 членов "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) на северо-востоке страны, сообщает во вторник Al Arabiya.

"По оценкам на 19 мая, на поле боя ликвидированы 175 боевиков ИГ", - приводит телеканал выдержки из заявления Минобороны Нигерии.

Сообщается, что в ходе операций удалось уничтожить также склады оружия, логистические центры и сети финансирования, используемые ИГ.

Кроме того, в заявлении напомнили, что 16 мая был убит Абу-Билал аль-Минуки, которого называли вторым по значимости деятелем ИГ, а также его соратники.

С конца 2025 года США оказывали давление на Нигерию, утверждая, что она не предпринимает достаточно усилий для борьбы с экстремистами. 25 декабря 2025 года США в сотрудничестве с нигерийскими властями нанесли удары по позициям ИГ в штате Сококо на севере страны. США также направили несколько сотен военнослужащих для обучения и поддержки вооруженных сил Нигерии.