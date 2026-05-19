Совет ЕС снял санкции с силовых ведомств Сирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял постановление о поправках в регламенте о санкциях Евросоюза от 18 января 2012 года в связи с ситуацией в Сирии, исключив из санкционного списка ряд юридических лиц, в том числе силовые ведомства.

Документ опубликован во вторник в "Официальном журнале" ЕС.

Из него следует, что из-под санкций Евросоюза выведены: управление политической безопасности, главное разведывательное управление, управление военной разведки, разведывательное управление ВВС, министерство обороны, министерство внутренних дел, высший институт прикладных наук и технологий.