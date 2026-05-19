WSJ сообщает, что США и Израиль могут в ближайшее время атаковать Иран

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Израиль в ближайшее время могут нанести удары по Ирану, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ).

"США и Израиль готовились осуществить новые атаки на Иран в течение нескольких дней", - пишет издание со ссылкой на источники.

По их словам, "удары все еще могут произойти уже на следующей неделе".

"Позиция Ирана на переговорах с США о прекращении войны не сильно изменилась по сравнению с более ранними вариантами, которые не привели к продвижению к сделке", - отмечает газета со ссылкой на региональных и американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на вторник удары по Ирану. Свое решение Трамп объяснил позитивными событиями за столом переговоров.

"Посредники заявили, что Иран продолжает настаивать на прекращении боевых действий, финансовом облегчении, репарациях за ущерб от войны и роли в надзоре за стратегическим водным путем - Ормузским проливом, при этом оставаясь в разногласиях с требованиями США относительно закрытия или долгосрочной приостановки его ядерной программы", - говорится в публикации WSJ.

Во вторник Трамп заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран.

"Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в том не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал президент США журналистам.

Он повторил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и обвинил Демократическую партию США в создании помех для переговоров.

Трамп подчеркнул, что в понедельник отменил нанесение нового удара по Ирану "за несколько часов" до атаки. Американский лидер добавил, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном.

"Я бы сказал - два, три дня; может пятница, суббота, воскресенье, может, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

По его словам, Иран сохранил некоторые силы для нанесения ответных ударов. "У них остались военные возможности, но несущественные", - отметил американский президент.