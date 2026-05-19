США захватили связанный с Ираном нефтяной танкер в Индийском океане

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские военные захватили в Индийском океане связанный с Ираном нефтяной танкер Skywave, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

По их словам, захват был осуществлен ночью. Этот танкер в марте был подвергнут санкциям США за транспортировку иранской нефти.

Источники сообщают, что, вероятно, он был загружен более чем миллионом баррелей сырой нефти на иранском острове Харг в феврале.

По данным системы отслеживания передвижения судов, во вторник, после прохождения Малаккского пролива, судно находилось к западу от Малайзии.

Во вторник Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с начала морской блокады ВМС США перехватили уже 88 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись или выходили из портов Ирана.