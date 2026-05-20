Европарламент одобрил новые правила ЕС по проверке иностранных инвестиций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Евродепутаты на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге во вторник утвердили новые правила ЕС по проверке иностранных инвестиций "для предотвращения угроз безопасности".

Законопроект был поддержан 508 голосами "за", 64 депутата проголосовали "против", 90 - воздержались, сообщила пресс-служба ЕП.

"Этим текстом мы закрываем главу европейской наивности. Некоторые иностранные государства стремятся ослабить нас. Мы переворачиваем страницу преднамеренной слепоты государств-членов, которая позволила иностранным игрокам захватить контроль над чувствительными секторами нашей экономики", - заявил докладчик ЕП Рафаэль Глюксман.

Речь идет о согласованной Европарламентом с государствами-членами ЕС "обязательной проверке иностранных инвестиций в чувствительные секторы, такие как оборона, полупроводники, искусственный интеллект, критически важные сырьевые материалы и финансовые услуги, с целью выявления и устранения потенциальных угроз безопасности или общественному порядку, при сохранении открытости для притока иностранного капитала".

В ЕП отмечают, что "процедуры, применяемые к национальным механизмам проверки, будут упрощены, чтобы уменьшить сложность и сделать ЕС более привлекательным местом для инвестиций". Предполагается улучшение сотрудничества между национальными органами по проверке и Европейской комиссией.

"Новый закон также будет распространяться на сделки внутри ЕС, когда инвестор в конечном счете принадлежит физическим или юридическим лицам из страны, не входящей в ЕС. Также было согласовано, что необходимы дальнейшие действия на уровне союза для решения экономических рисков безопасности, возникающих в результате иностранных инвестиций", - говорится в коммюнике ЕП.

Действующее положение о проверке прямых иностранных инвестиций вступило в силу 11 октября 2020 года. После оценки его функционирования Еврокомиссия предложила в январе 2024 года внести изменения в закон для устранения выявленных недостатков.

Новый регламент теперь должен быть официально утвержден Советом ЕС, прежде чем он вступит в силу и начнет применяться через 18 месяцев.