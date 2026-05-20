Визит Путина в Китай пройдет в среду

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Пекине в среду состоится официальный визит президента РФ Владимира Путина, запланирована насыщенная экономическая повестка в рамках российско-китайских переговоров, а также закрытая встреча в узком формате, в ходе которой лидеры России и Китая обсудят самые актуальные вопросы международной политики.

Российский президент прибыл в Китай накануне поздно вечером, визит он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Среда - это основной рабочий день, который начнется с церемонии официальной встречи на центральной площади Пекина, где Си Цзиньпин поприветствует Путина, а затем по традиции лидеры России и Китай представят друг другу свои делегации, после чего все перейдут на переговоры.

В Кремле ранее заявили о серьезных ожиданиях от этого визита, отметив, что любой контакт лидеров способствует созданию дополнительного импульса для дальнейшего развития отношений. "Это то событие (визит - "ИФ"), которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что визит будет насыщенным с точки зрения содержания.

Незадолго до визита Путина, Пекин посетил президента США Дональд Трамп, при этом в Кремле заявили, что никакой увязки между поездками лидеров России и США нет. Там отметили, что даты визита российского президента в Китай были согласованы еще в феврале, а американский президент должен был совершить свой визит в Пекин в конце марта-начале апреля, но из-за событий вокруг Ирана его поездка была перенесена на 13-15 мая.

Вместе с тем, Москва рассчитывает получить информацию о прошедших китайско-американских переговорах из "первых рук". "В рамках как раз грядущих двусторонних китайско-российских контактов будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами", - сказал Песков.

Программа визита: переговорs, 40 документов, откровенная беседа за чаем

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российского-китайские переговоры начнутся с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, затем к лидерам присоединятся делегации, а по итогам состоится подписание совместных документов и прозвучат заявления президента РФ и председателя КНР для прессы.

На предстоящих переговорах будет затронут широкий круг вопросов, Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, обсудят пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. На повестке дня также экономические тематика.

В частности, в ходе официального визита президента РФ будет подробно обсуждаться тема газопровода "Сила Сибири 2". Ушаков ранее сказал: "Эта тема будет обсуждаться очень подробно. Она в повестке дня есть, и мы настроены серьезно обсудить этот вопрос".

Путина в Пекине сопровождает представительная делегация, в ее составе пять вице-премьеров - Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзулин и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Кроме того, президента сопровождаютпредставители его администрации Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, будут присутствовать председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директоры госкорпораций ВЭБ Игорь Шувалов, "Росатома" Алексей Лихачев, "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, председатели правления крупнейших банков - глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Представители крупного бизнеса также вошли в состав делегации - главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Геннадий Тимченко и Андрей Гурьев, гендиректор "Росхима" Эдуард Давыдов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, предприниматель Олег Дерипаска и многие другие.

Кроме того, в Пекин прилетят главы ряда регионов России, руководители нескольких университетов и руководители информагентств и медиагрупп.

В ходе этого визита запланирован к подписанию солидный пакет документов - порядка 40, 21 из них - в присутствии лидеров. Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное Заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Планируется, что лидеры примут и совместную Декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Программа визита продолжится церемонией торжественного открытия перекрестных годов образования России и Китая. Есть в ней и необычный пункт - запланирована встреча Путина с китайским инженером, которого он видел еще ребенком 26 лет назад в ходе своего первого визита в Китай в качестве президента РФ.

Затем президент РФ встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, на этих переговорах будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества.

А в завершение визита состоится весьма важная беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем, где лидеры обсудят самые актуальные вопросы международной повестки дня. Ушаков сообщил, что на нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны. "Разговор за чаем двух лидеров - одно из самых важнейших мероприятий в ходе визита. Мы, как и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал Ушаков.

В преддверии визита в Китай Путин заявил, что "в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня". "Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства", - отметил президент России в своем обращении к китайскому народу.

Он подчеркнул, что Москва и Пекин уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. "То есть сообща делают всё то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров", - сказал президент.

Путин подчеркнул: "Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь".

Как заявил глава государства, тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене, при этом Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.