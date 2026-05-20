МИД РФ призвал США к равноправному экономическому диалогу на АТЭС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прагматичный диалог между Россией, Китаем и США на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) необходим для эффективного развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел (МИД) РФ Марата Бердыева.

"АТЭС выступает ключевой площадкой экономического взаимодействия в АТР. Именно здесь формируются контуры новой мирохозяйственной модели. Данная площадка более чем востребована для выстраивания прагматичного диалога таких крупнейших экономик, как Россия, КНР и США", - подчеркнул Бердыев в беседе с изданием.

Он отметил, что Пекин, выступающий в этом году председателем форума, задал конструктивный вектор на "построение общества всеобщего процветания в АТР".

"Важно, чтобы этот позитивный импульс был подхвачен всеми членами форума, включая американцев", - приводит газета слова представителя МИД РФ.

Бердыев констатировал, что при соблюдении принципов равноправного сотрудничества АТЭС способен вернуть экономику на траекторию стабильного роста, пишут "Известия".

Трамп примет участие во встрече G7 во Франции в июне

Пентагон сообщил о сокращении количества американских бригад в Европе до трех

Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

