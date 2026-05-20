МИД РФ призвал США к равноправному экономическому диалогу на АТЭС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прагматичный диалог между Россией, Китаем и США на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) необходим для эффективного развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел (МИД) РФ Марата Бердыева.

"АТЭС выступает ключевой площадкой экономического взаимодействия в АТР. Именно здесь формируются контуры новой мирохозяйственной модели. Данная площадка более чем востребована для выстраивания прагматичного диалога таких крупнейших экономик, как Россия, КНР и США", - подчеркнул Бердыев в беседе с изданием.

Он отметил, что Пекин, выступающий в этом году председателем форума, задал конструктивный вектор на "построение общества всеобщего процветания в АТР".

"Важно, чтобы этот позитивный импульс был подхвачен всеми членами форума, включая американцев", - приводит газета слова представителя МИД РФ.

Бердыев констатировал, что при соблюдении принципов равноправного сотрудничества АТЭС способен вернуть экономику на траекторию стабильного роста, пишут "Известия".