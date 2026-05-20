Министры финансов ЕС через Бессента попросили Вашингтон о прекращении конфликта с Ираном

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейские министры финансов на встрече в рамках "большой семерки" (G7) в Париже попросили главу Минфина США Скотта Бессента о прекращении конфликта его страны на Ближнем Востоке для предотвращения дальнейшего усугубления экономической ситуации на континенте, пишет Politico.

"Во время встречи министров финансов G7 в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подпитывает резкий рост цен на нефть в Европейском союзе, бьет по росту экономики и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом", - отмечает издание.

По данным газеты, представители Германии, Франции, Италии и Европейской комиссии вместе передали это послание во время закрытого обсуждения конфликта на Ближнем Востоке.

Politico обращает внимание, что в четверг, как ожидается, Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, в то время как США меньше страдают от роста цен на энергоносители.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран.

"Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал президент США журналистам.

Он повторил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и обвинил Демократическую партию США в создании помех для переговоров.

Трамп подчеркнул, что в понедельник отменил нанесение нового удара по Ирану "за несколько часов" до атаки. Американский лидер добавил, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном.

"Я бы сказал - два, три дня; может, пятница, суббота, воскресенье, может, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.