США готовятся 20 мая предъявить обвинение экс-лидеру Кубы Раулю Кастро

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США планирует предъявить обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в среду, сообщает Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, запланированная на среду пресс-конференция в Майами, посвященная памяти жертв инцидента 24 февраля 1996 года, будет связана с попытками предъявить обвинение Кастро.

По информации телеканала, обвинительное заключение должно быть одобрено Большим жюри - коллегией присяжных заседателей.

Ранее портал Semafor сообщал, что новая кампания давления США на Кубу включает предстоящее обвинительное заключение против Рауля Кастро.

В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники не исключала, что в отношении Кастро может быть использован сценарий, аналогичный венесуэльскому. Федеральное обвинение против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро стало предлогом для его ареста в ходе операции в Каракасе в январе.

94-летний Кастро является младшим братом бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро. Рауль Кастро занимал пост президента Кубы с 2008 по 2018 год.

24 февраля 1996 года кубинский МиГ-29 сбил два самолета Cessna 337 Skymaster, принадлежавших организации "Братья во спасение", выступавшей против кубинского правительства. Погибли четыре человека.

На прошлой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу и, по данным Financial Times, объяснял, что кубинские власти все еще могут предпринять нужные действия для преодоления экономического кризиса. Так, Гавана, как и вся Куба, уже длительное время живет в состоянии глубокого энергетического кризиса. Периоды веерных отключений электроэнергии в столице страны достигают 20-24 часов. Каждый день обесточенными остаются 40-60% территории острова.

Ранее Politico также писало, что американская администрация начала рассматривать возможность ведения боевых действий против Кубы на фоне того, что санкции и топливная блокада не привели к реформам на острове. При этом в минувшие выходные американский портал Axios сообщил со ссылкой на данные разведки, что Куба закупила более 300 военных беспилотников.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель между тем заявил, что в случае проведения военной операции США против островного государства может произойти "кровавая бойня".