РФПИ договорился с Китаем о сотрудничестве в гражданской космической инфраструктуре

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Управление международного космического города Вэньчан (WIACA) и China Construction Eighth Engineering Division (СSCEC 8B) договорились о сотрудничестве в области развития гражданской космической и высокотехнологичной инфраструктуры коммерческого назначения, сообщил фонд.

Соответствующее объявление состоялось на полях официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере создания гражданской космической инфраструктуры, включая космодромные, промышленные, испытательные, туристические объекты. В число приоритетных направлений партнерства входит проработка коммерчески ориентированных проектов, включая создание коммерческих космических кластеров и космических парков, а также развитие инфраструктуры, связанной с космическим туризмом, говорится в сообщении.

Планируется, что РФПИ будет содействовать привлечению российских и международных партнеров для формирования инвестиционной и технологической базы проектов, WIACA - обеспечивать институциональную и административную поддержку, а СSCEC 8B - отвечать за проектирование, строительство и комплексную реализацию объектов инфраструктуры.

В фокусе сотрудничества сторон также будет находиться развитие производственных цепочек, технологического обмена и промышленной кооперации между российскими и китайскими предприятиями, поддержка проектов в сфере спутниковых технологий, услуг коммерческих пусков и смежных высокотехнологичных отраслей.

"Видим значительный потенциал в развитии космических кластеров и промышленных зон, которые помогут углубить стратегическое взаимодействие с КНР", - подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

Начались российско-китайские переговоры в узком составе

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

Трамп примет участие во встрече G7 во Франции в июне

Пентагон сообщил о сокращении количества американских бригад в Европе до трех

Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

США потеряли 14 самолетов и 28 дронов во время операции против Ирана

Вэнс отметил, что относительно Польши речь идет лишь о задержке в ротации контингента

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Путин прибыл в Китай с официальным визитом

