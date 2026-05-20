РФПИ договорился с Китаем о сотрудничестве в гражданской космической инфраструктуре

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Управление международного космического города Вэньчан (WIACA) и China Construction Eighth Engineering Division (СSCEC 8B) договорились о сотрудничестве в области развития гражданской космической и высокотехнологичной инфраструктуры коммерческого назначения, сообщил фонд.

Соответствующее объявление состоялось на полях официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере создания гражданской космической инфраструктуры, включая космодромные, промышленные, испытательные, туристические объекты. В число приоритетных направлений партнерства входит проработка коммерчески ориентированных проектов, включая создание коммерческих космических кластеров и космических парков, а также развитие инфраструктуры, связанной с космическим туризмом, говорится в сообщении.

Планируется, что РФПИ будет содействовать привлечению российских и международных партнеров для формирования инвестиционной и технологической базы проектов, WIACA - обеспечивать институциональную и административную поддержку, а СSCEC 8B - отвечать за проектирование, строительство и комплексную реализацию объектов инфраструктуры.

В фокусе сотрудничества сторон также будет находиться развитие производственных цепочек, технологического обмена и промышленной кооперации между российскими и китайскими предприятиями, поддержка проектов в сфере спутниковых технологий, услуг коммерческих пусков и смежных высокотехнологичных отраслей.

"Видим значительный потенциал в развитии космических кластеров и промышленных зон, которые помогут углубить стратегическое взаимодействие с КНР", - подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.