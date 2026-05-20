Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний, где пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Рабочая программа Путина в Пекине началась с церемонии официальной встречи на площади Тяньаньмэнь. Председатель КНР поприветствовал российского президента. После чего лидеры представили друг другу членов делегации.

Путин прилетел в Китай с делегацией, в которую вошли пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента, главы ряда регионов, директоры госкорпораций, председатели правления крупнейших российских банков, представители крупного бизнеса. В Пекин прилетели также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кроме того, в состав делегации вошли руководители нескольких университетов и руководители информагентств и медиагрупп.

После окончания церемонии официальной встречи Путин и Си Цзиньпин отправятся на совместное фотографирование, затем начнутся переговоры.

Сначала лидеры пообщаются в узком составе. В данном формате будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между Россией и Китаем. С российской стороны в этой встрече будут участвовать пять вице-премьеров, а также представители администрации президента, несколько федеральных министров и представителей крупного бизнеса.

После этого состоятся переговоры в расширенном формате. От России в этой встрече будут участвовать 39 человек.

После завершения переговоров ожидается церемония подписания документов. Кроме того, лидеры России и Китая выступят с заявлениями для представителей СМИ.