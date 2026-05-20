Рынки акций Европы не показали единой динамики во вторник

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями.

Индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,19% - до 611,34 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,07%, германский DAX - 0,38%. Французский CAC 40 опустился на 0,07%, итальянский FTSE MIB - на 0,65%, испанский IBEX 35 - на 0,48%.

Участники рынка демонстрировали осторожность на фоне неясности перспектив ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Глава Белого дома повторил, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. Он также сообщил, что накануне отменил решение нанести новый удар по Ирану "за несколько часов" до него. Вместе с тем Трамп сказал, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий, предположив, что этот срок может завершиться в начале следующей недели.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывал рост доходностей гособлигаций еврозоны в ожидании как минимум двух повышений основных процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) до конца года на фоне спровоцированного кризисом на Ближнем Востоке ускорения инфляции.

Глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что регулятору, вероятно, придется реагировать на экономические последствия ближневосточного конфликта.

"Растет вероятность того, что мы увидим ускорение инфляции повсюду, - сказал Нагель на Bloomberg Television. - Кризис в сфере поставок энергоресурсов оказался более устойчивым, поэтому мы отходим от нашего базового экономического сценария".

Как показали опубликованные во вторник данные, безработица в Великобритании в январе-марте выросла до 5% по сравнению с 4,9% в декабре-феврале. Средние зарплаты с учетом бонусов в стране повысились на 4,1% после подъема на 3,9%, тогда как без учета бонусов рост показателя замедлился до 3,4% с 3,6%.

Между тем среднее число открытых вакансий в стране в период с февраля по апрель упало до 705 тыс., что является минимумом с 2021 года.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал британский поставщик услуг онлайн-торговли IG Group Holdings (+10,5%). Компания во вторник улучшила прогноз на 2026 год и теперь ожидает органического увеличения выручки на 10-15% против предыдущего прогноза ее подъема на 7-9%.

Разработчики программного обеспечения Nemetschek и SAP нарастили рыночную стоимость на 10% и 6% соответственно.

Бумаги шведской промышленной компании Lagercrantz подорожали на 8,2% благодаря ее сильной отчетности за первый квартал.

Стоимость акций германской оборонной Hensoldt выросла на 8,2%. Другие представители сектора также показали позитивную динамику, в том числе Saab (+4,4%), Rheinmetall (+3%), Renk (+4,9%), BAE Systems (+1,1%), Thales (+3%) и Leonardo (+2%). Поддержку военно-промышленному комплексу оказывают сигналы об увеличении европейскими правительствами расходов на укрепление обороны. Ранее власти Швеции объявили о намерении в этих целях купить у Франции четыре военных корабля на сумму $4 млрд.

Котировки шведского оператора онлайн-казино Evolution Gaming поднялись на 7,3%. Компания анонсировала программу выкупа акций объемом до 2 млрд евро.

Цена бумаг Dr. Martens повысилась на 3,3%. Британский производитель обуви по итогам 2026 финансового года увеличил доналоговую прибыль в 3,7 раза, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Самое большое падение в сводном индексе показал французский производитель стальных изделий Vallourec (-7,9%). Ранее ArcelorMittal сообщила, что продала 10% его акций с дисконтом.

На торгах в Лондоне заметно снизились котировки горнодобывающих компаний: Fresnillo - на 4,2%, Antofagasta - на 3,6%, Anglo American - на 3,3%, Endeavour Mining - на 3%, Rio Tinto - на 2,8%, Glencore - на 2%.

Существенные потери во Франкфурте понесли Continental (-3,5%), Infineon Technologies (-2,6%) и Daimler Truck Holding (-2,1%), в Париже - ArcelorMittal (-2,6%), Compagnie de Saint-Gobain (-2,3%) и Legrand (-2,3%).