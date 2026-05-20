Путин заявил, что взаимодействие РФ и КНР демонстрирует хорошую динамику

Фото: Владимир Смирнов /ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует хорошую динамику, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в том числе в сфере поставок энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрируют высокую динамику. Товарооборот за четверть века более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в 200 млрд долларов", - сказал Путин, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в среду в Пекине.

При этом он отметил, что "локомотив российско-китайского сотрудничества - это взаимодействие в сфере энергетики: на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов".

Путин также подчеркнул, что среди приоритетов российско-китайского экономического взаимодействия - "крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, в высоких технологиях".