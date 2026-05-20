Китай в апреле снизил импорт нефти из стран Персидского залива вдвое
Поставки из РФ выросли на 11%
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле на фоне мирового энергокризиса снизил совокупный импорт нефти из стран Персидского залива более чем вдвое, частично компенсировав потери ростом закупок у России и Бразилии, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В частности, поставки нефти из региона со стороны крупнейшего экспортера - Саудовской Аравии - снизились до 1,23 млн баррелей в сутки (б/с) - минимума с июня 2022 года. Импорт из ОАЭ рухнул до 142 тыс. б/с, Ирака - до 116 тыс. б/с, Кувейта - до 61 тыс. б/с, Катара - 26,5 тыс. б/с. Поставки из Омана снизились до 541 тыс. б/с.
Частично компенсировать падение ближневосточного импорта КНР удалось за счет увеличения поставок из России - на 11% относительно аналогичного месяца прошлого года, до 2,18 млн б/с. В абсолютном выражении Пекин закупил у РФ в апреле 8,97 млн т нефти (на $6,32 млрд) против 8,07 млн т в апреле-2025 и 10,07 млн т в марте-2026.
Кроме того, до нового исторического рекорда в апреле вырос импорт нефти Китаем из Бразилии - 1,44 млн б/с.
Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в прошлом месяце снизились на 42%, до 1,12 млн б/с. При этом импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, составил 838 тыс. б/с, в то время как год назад страна почти не экспортировала нефть в КНР.
По итогам прошедших четырех месяцев 2026 года Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР - 40,84 млн т (или 2,5 млн б/с, +26%). Далее следуют Саудовская Аравия - 23 млн т (или 1,4 млн б/с, -10%), Бразилия - 20,92 млн т (или 1,27 млн б/с, + в 2 раза), Малайзия - 17,51 млн т (или 1,07 млн б/с, -33%), Индонезия - 14,11 млн т (или 859 тыс. б/с; в 2025 году за аналогичный период было поставлено всего лишь 330 тыс. т).
Китай в апреле сократил импорт нефти до почти четырехлетнего минимума на фоне снижения ее мирового предложения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Поставки составили всего 9,36 млн б/с (или 38,47 млн т за месяц).
Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР (млн б/с):
|апрель-26
|апрель-25
|изм. г/г
|март-26
|изм. апр./март
|Россия
|2,184
|1,963
|+11,3%
|2,371
|-17,2%
|Саудовская Аравия
|1,234
|1,344
|-8,2%
|1,379
|-10,5%
|Малайзия
|1,118
|1,932
|-42,1%
|1,21
|-7,6%
|Индонезия
|0,838
|0,011
|+ 76 раз
|1,314
|-36,2%
|Бразилия
|1,442
|0,897
|+60,8%
|1,184
|+21,8%
|Ирак
|0,116
|1,117
|- 10 раз
|0,935
|- 8 раз
|ОАЭ
|0,142
|0,763
|- 5 раз
|0,631
|- 4 раза
|Оман
|0,541
|0,664
|-18,5%
|0,856
|-36,8%
|Кувейт
|0,061
|0,417
|- 7 раз
|0,14
|- 2 раза
|Ангола
|0,617
|0,703
|-12,2%
|0,566
|+9%
|Канада
|0,349
|0,28
|+24,6%
|0,316
|+10,4%
|ВСЕГО
|9,361
|11,69
|-19,9%
|11,77
|-20,5%