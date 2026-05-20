Китай в апреле снизил импорт нефти из стран Персидского залива вдвое

Поставки из РФ выросли на 11%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле на фоне мирового энергокризиса снизил совокупный импорт нефти из стран Персидского залива более чем вдвое, частично компенсировав потери ростом закупок у России и Бразилии, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В частности, поставки нефти из региона со стороны крупнейшего экспортера - Саудовской Аравии - снизились до 1,23 млн баррелей в сутки (б/с) - минимума с июня 2022 года. Импорт из ОАЭ рухнул до 142 тыс. б/с, Ирака - до 116 тыс. б/с, Кувейта - до 61 тыс. б/с, Катара - 26,5 тыс. б/с. Поставки из Омана снизились до 541 тыс. б/с.

Частично компенсировать падение ближневосточного импорта КНР удалось за счет увеличения поставок из России - на 11% относительно аналогичного месяца прошлого года, до 2,18 млн б/с. В абсолютном выражении Пекин закупил у РФ в апреле 8,97 млн т нефти (на $6,32 млрд) против 8,07 млн т в апреле-2025 и 10,07 млн т в марте-2026.

Кроме того, до нового исторического рекорда в апреле вырос импорт нефти Китаем из Бразилии - 1,44 млн б/с.

Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в прошлом месяце снизились на 42%, до 1,12 млн б/с. При этом импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, составил 838 тыс. б/с, в то время как год назад страна почти не экспортировала нефть в КНР.

По итогам прошедших четырех месяцев 2026 года Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР - 40,84 млн т (или 2,5 млн б/с, +26%). Далее следуют Саудовская Аравия - 23 млн т (или 1,4 млн б/с, -10%), Бразилия - 20,92 млн т (или 1,27 млн б/с, + в 2 раза), Малайзия - 17,51 млн т (или 1,07 млн б/с, -33%), Индонезия - 14,11 млн т (или 859 тыс. б/с; в 2025 году за аналогичный период было поставлено всего лишь 330 тыс. т).

Китай в апреле сократил импорт нефти до почти четырехлетнего минимума на фоне снижения ее мирового предложения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Поставки составили всего 9,36 млн б/с (или 38,47 млн т за месяц).

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР (млн б/с):