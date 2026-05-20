РФ и КНР продолжат практику безвизового режима для граждан двух стран

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил активное развитие гуманитарных связей двух стран.

"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.