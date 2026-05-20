Путин назвал безграничными перспективы сотрудничества РФ и Китая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в среду принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

В приветственной речи президент России обратился к молодым людям, которые участвуют в российско-китайских образовательных и научных обменах.

"Со временем вы примете на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнерства России и Китая. Убежден, что вам будет это по силам и вы справитесь со всеми, даже самыми амбициозными задачами по развитию российско-китайского сотрудничества, перспективы которого поистине безграничны", - подчеркнул Путин.