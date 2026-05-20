В НАТО отметили, что отслеживают ситуацию с ядерными учениями в РФ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Североатлантическом альянсе следят за поступающей информацией об учениях российской стороны по применению ядерных сил, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Конечно, мы следим за ними. Мы отслеживаем, что происходит", - сказал Рютте на пресс-конференции в среду.

19 мая в российском Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

По данным министерства, в учении задействованы почти 65 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, восемь стратегических подлодок.

Сообщалось, что в ходе учений будут также отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.