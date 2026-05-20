Поиск

Стармер заявил, что Лондон ввел дополнительные ограничения по СПГ из России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Решение Лондона бессрочно разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, не следует считать ослаблением санкций, заявил в среду британский премьер Кир Стармер.

ЭкономикаЛондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странахЧитать подробнее

"Мы поэтапно вводим новые санкции. Речь не идет об отмене существующих ограничений. И мы продолжаем работать с союзниками над новыми санкционными пакетами", - приводит его слова The Guardian.

По словам Стармера, "то, о чем мы объявили вчера, было новым санкционным пакетом (...). Там речь о дополнительных ограничениях на предоставлении услуг в море при транспортировке СПГ, новые запреты на российские нефтепродукты".

При этом решение разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, Стармер назвал мерой по защите британских потребителей.

Великобритания СПГ Кир Стармер РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $108,87 за баррель

 Brent подешевела до $108,87 за баррель

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы на региональном уровне

Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

 Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

Литовские военные засекли беспилотник в воздушном пространстве страны

Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

 Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса

Аэропорт Вильнюса остановил работу из-за объявления воздушной тревоги

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9498 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов