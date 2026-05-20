Стармер заявил, что Лондон ввел дополнительные ограничения по СПГ из России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Решение Лондона бессрочно разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, не следует считать ослаблением санкций, заявил в среду британский премьер Кир Стармер.

"Мы поэтапно вводим новые санкции. Речь не идет об отмене существующих ограничений. И мы продолжаем работать с союзниками над новыми санкционными пакетами", - приводит его слова The Guardian.

По словам Стармера, "то, о чем мы объявили вчера, было новым санкционным пакетом (...). Там речь о дополнительных ограничениях на предоставлении услуг в море при транспортировке СПГ, новые запреты на российские нефтепродукты".

При этом решение разрешить импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, Стармер назвал мерой по защите британских потребителей.