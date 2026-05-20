Поиск

МИД ОАЭ осудил удар по АЭС "Барака"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В МИД ОАЭ решительно осудили удар беспилотника по АЭС "Барака" в воскресенье, который, как утверждается, был нанесен с территории Ирака.

"ОАЭ решительно осуждают террористические атаки в отношении АЭС "Барака", проведенные при помощи запущенных с территории Ирака дронов", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду.

В миреВоенные ОАЭ заявили, что удар дрона по АЭС "Барака" был нанесен с территории ИракаЧитать подробнее

В результате атаки один беспилотник долетел до станции, еще два были перехвачены системами ПВО.

Ведомство призвало власти Ирака приложить усилия для предотвращения всех враждебных действий, производимых с территории страны.

В воскресенье удар беспилотника вызвал пожар электрогенератора за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в районе Аль-Дафра в ОАЭ. О пострадавших не сообщалось. Атака не повлияла на уровень радиологической безопасности, что подтвердило Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ. Оно сообщило, что все энергоблоки работают в обычном режиме.

ОАЭ Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

 Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Brent подешевела до $108,87 за баррель

 Brent подешевела до $108,87 за баррель

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы на региональном уровне

Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

 Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

Литовские военные засекли беспилотник в воздушном пространстве страны

Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

 Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2260 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9500 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов