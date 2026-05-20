МИД ОАЭ осудил удар по АЭС "Барака"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В МИД ОАЭ решительно осудили удар беспилотника по АЭС "Барака" в воскресенье, который, как утверждается, был нанесен с территории Ирака.

"ОАЭ решительно осуждают террористические атаки в отношении АЭС "Барака", проведенные при помощи запущенных с территории Ирака дронов", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду.

В результате атаки один беспилотник долетел до станции, еще два были перехвачены системами ПВО.

Ведомство призвало власти Ирака приложить усилия для предотвращения всех враждебных действий, производимых с территории страны.

В воскресенье удар беспилотника вызвал пожар электрогенератора за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в районе Аль-Дафра в ОАЭ. О пострадавших не сообщалось. Атака не повлияла на уровень радиологической безопасности, что подтвердило Федеральное управление по ядерному регулированию ОАЭ. Оно сообщило, что все энергоблоки работают в обычном режиме.