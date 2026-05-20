Индия готовится отправить танкеры через Ормузский пролив в Персидский залив впервые с начала конфликта

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Индия впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля ведет подготовку к отправке танкеров через Ормузский пролив в Персидский залив и к дальнейшей погрузке на них энергоносителей от местных поставщиков, сообщает в среду Bloomberg.

"Планы окончательно утверждены. Суда предпримут попытки пройти через пролив после получения окончательного разрешения от правительства", - информирует агентство со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что государственная судоходная корпорация Индии Shipping Corp. of India готова возобновить активность в Персидском заливе после получения разрешения от ВМС Индии и заключения контрактов с нефтеперерабатывающими компаниями.

Источники не предоставили информацию о сроках и объемах перевозок.