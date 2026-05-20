КСИР сообщил о пропуске за сутки 26 судов через Ормузский пролив

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за прошедший день пропустили 26 судов через Ормузский пролив, сообщила в среду пресс-служба КСИР.

"За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, миновали Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны ВМС КСИР", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что "движение через Ормузский пролив осуществляется после получения разрешения и при координации с ВМС КСИР".