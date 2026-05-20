Трамп приветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приветствует переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

"Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать встречу Путина и Си Цзиньпина.

Президент добавил, что у него получается выстраивать хорошие отношения "со всеми".

Ранее Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил, что он и Си Цзиньпин поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран.