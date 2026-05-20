Болгарский премьер надеется, что самолеты ВВС США останутся в аэропорту Софии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава болгарского правительства Румен Радев в среду по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом выразил надежду на то, что самолеты ВВС США останутся в аэропорту Софии.

"В аэропорту Софии находятся самолеты-заправщики ВВС США, наших стратегических союзников. Решение об их размещении приняло прежнее правительство Росена Желязкова, они останутся там до конца мая. Ожидаю от американской стороны продления их нахождения в аэропорту Софии", - приводит слова Радева ЭФЭ.

Источники агентства в министерстве обороны Болгарии пояснили, что присутствие самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker ВВС США в аэропорту Софии меняется от семи до двенадцати, в зависимости от ротации. Также в столичном аэропорту базируются военно-транспортные самолеты C-17 и C-130 ВВС США.