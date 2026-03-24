Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло заявку венгерской компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS до 22 мая 2026 года, сообщила MOL.

Продление срока действия лицензии, которая заканчивалась 24 марта, "позволяет сторонам завершить оформление договора купли-продажи и других документов по сделке в соответствии с условиями предварительного соглашения, подписанного в январе 2026 года, а также дает возможность американским финансовым учреждениям участвовать в реализации сделки".

MOL сможет приобрести 56,15-процентную долю группы "Газпром" в NIS, тем самым приняв на себя значительную акционерную ответственность и права управления в компании, которая распоряжается единственным в стране нефтеперерабатывающим заводом. Как ожидается, это еще больше укрепит ее позиции на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы.

Сделка подлежит, помимо прочего, одобрению со стороны OFAC и правительства Сербии.

Ранее MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что она может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Лицензия OFAC на ведение операционной деятельности NIS действует до 17 апреля.

Венгрия США Сербия OFAC MOL NIS
