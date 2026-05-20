Трамп ожидает производства в США 50% микрочипов в мире к концу его президентского срока

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что к моменту, когда его президентский срок подойдет к концу, на США придется 50% мирового производства микрочипов.

"Мы будем близки к 50% производства микрочипов к тому времени, когда я покину свой пост", - сказал Трамп на выпускной церемонии учащихся Академии береговой охраны США.

Трамп отметил, что сейчас эту нишу на рынке в основном занимает остров Тайвань, однако ситуация поменяется в будущем.

Американский президент заверил, что положительные изменения для американского производителя удастся реализовать благодаря введенным администрацией США торговым пошлинам.