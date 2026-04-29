Трамп надеется, что астронавты США высадятся на Луну в течение его президентского срока

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что американским астронавтам удастся вновь высадиться на Луну до завершения его второго президентского срока в 2029 году.

В миреПилотируемый корабль "Орион" после лунной миссии успешно вернулся на ЗемлюЧитать подробнее

"У нас есть шанс на это. Не хотелось бы утверждать, что это непременно состоится (...), но, я думаю, мы работаем с опережением графика. Я думаю, у нас есть хороший шанс", - заявил Трамп на встрече с астронавтами "Артемиды-2", отвечая на вопрос о том, успеют ли США отправить астронавтов на Луну в течение его второго срока.

"Артемида-2" являлась миссией по пилотируемому облету Луны. Запуск состоялся 1 апреля 2026 года. В ее состав входили американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадец Джереми Хансен.

Глава ФРС заявил, что повышенные цены на энергоносители подстегнут инфляцию в США

Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине

Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

Ушаков по итогам разговора президентов сообщил о вере Трампа в близость сделки по Украине

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Глава Пентагона заявил, что операция против Ирана имела огромный военный успех

Швеция ужесточила требования для получения гражданства

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1964 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов