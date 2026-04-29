Трамп надеется, что астронавты США высадятся на Луну в течение его президентского срока

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что американским астронавтам удастся вновь высадиться на Луну до завершения его второго президентского срока в 2029 году.

"У нас есть шанс на это. Не хотелось бы утверждать, что это непременно состоится (...), но, я думаю, мы работаем с опережением графика. Я думаю, у нас есть хороший шанс", - заявил Трамп на встрече с астронавтами "Артемиды-2", отвечая на вопрос о том, успеют ли США отправить астронавтов на Луну в течение его второго срока.

"Артемида-2" являлась миссией по пилотируемому облету Луны. Запуск состоялся 1 апреля 2026 года. В ее состав входили американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также канадец Джереми Хансен.