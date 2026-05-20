Политические силы Абхазии обсудили создание Консультативного совета при президенте

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба провел в среду первую встречу с руководителями партий и общественных движений с целью создания Консультативного совета политических сил, сообщает пресс-служба главы республики.

"Сегодняшняя встреча - первый шаг к созданию площадки, где мы вместе будем обсуждать самые важные вопросы для нашей родины", - сказал Гунба.

Во встрече приняли участие председатель проправительственной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алексей Цугба, руководитель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" ("Воины") Тимур Гулия, председатель оппозиционной партии "Форум народного единства" Аслан Барциц и зампредседателя партии "Айтайра" ("Возрождение") Юлиан Бобуа.

Глава государства подчеркнул, что "у партий и общественных организаций могут быть разные взгляды, но, по главным, судьбоносным, необходимо вырабатывать единый подход".

Он добави, что "Консультативный совет открыт для всех политических сил, готовых к конструктивному диалогу и совместному обсуждению важных для страны вопросов". "Только вместе, через диалог и взаимное уважение, мы сможем обеспечить устойчивое развитие страны и сохранить все, за что боролся наш народ", - заявил он.

По сообщению пресс-службы, "лидеры политических партий поддержали предложение по созданию Консультативного совета и выразили надежду, что работа совета будет способствовать консолидации общества на благо развития страны".

В свою очередь, Гулия отметил, что диалог власти с оппозиционными организациями необходим. "И у власти, и у оппозиционных партий и движений одна общая цель - это укрепление государственности Абхазии и движение вперед. Мы надеемся, что в решении этих задач мы сможем прийти к общему мнению и решать проблемы, волнующие наш народ", - подчеркнул он.