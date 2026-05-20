Поиск

Политические силы Абхазии обсудили создание Консультативного совета при президенте

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба провел в среду первую встречу с руководителями партий и общественных движений с целью создания Консультативного совета политических сил, сообщает пресс-служба главы республики.

"Сегодняшняя встреча - первый шаг к созданию площадки, где мы вместе будем обсуждать самые важные вопросы для нашей родины", - сказал Гунба.

Во встрече приняли участие председатель проправительственной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алексей Цугба, руководитель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" ("Воины") Тимур Гулия, председатель оппозиционной партии "Форум народного единства" Аслан Барциц и зампредседателя партии "Айтайра" ("Возрождение") Юлиан Бобуа.

Глава государства подчеркнул, что "у партий и общественных организаций могут быть разные взгляды, но, по главным, судьбоносным, необходимо вырабатывать единый подход".

Он добави, что "Консультативный совет открыт для всех политических сил, готовых к конструктивному диалогу и совместному обсуждению важных для страны вопросов". "Только вместе, через диалог и взаимное уважение, мы сможем обеспечить устойчивое развитие страны и сохранить все, за что боролся наш народ", - заявил он.

По сообщению пресс-службы, "лидеры политических партий поддержали предложение по созданию Консультативного совета и выразили надежду, что работа совета будет способствовать консолидации общества на благо развития страны".

В свою очередь, Гулия отметил, что диалог власти с оппозиционными организациями необходим. "И у власти, и у оппозиционных партий и движений одна общая цель - это укрепление государственности Абхазии и движение вперед. Мы надеемся, что в решении этих задач мы сможем прийти к общему мнению и решать проблемы, волнующие наш народ", - подчеркнул он.

Абхазия Бадра Гунба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году

Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

 Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

 Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

 Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

 Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Brent подешевела до $108,87 за баррель

 Brent подешевела до $108,87 за баррель

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы на региональном уровне

Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

 Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

Литовские военные засекли беспилотник в воздушном пространстве страны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9502 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2262 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов