ВМС США в рамках блокады перехватили более 90 связанных с Ираном коммерческих судов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 91 связанное с Ираном торговое судно, направлявшееся в иранские порты или выходившее из них, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Американские ВМС продолжают в полной мере обеспечивать соблюдение блокады и уже перенаправили 91 коммерческое судно в целях обеспечения режима блокады", - заявили в командовании.

Ранее в CENTCOM сообщили, что группа американских морских пехотинце провела досмотр нефтяного танкера в Оманском заливе, которое направлялось в иранский порт.

"Американские морские пехотинцы из состава 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт иранского коммерческого нефтяного танкера M/T Celestial Sea, подозреваемого в попытке нарушить американскую блокаду, которое направлялось иранский порт. Американские силы после досмотра отпустили судно, дав указание экипажу изменить курс", - указывается в сообщении.