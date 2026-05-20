ЦАХАЛ находится в состоянии наивысшей готовности из-за угрозы войны с Ираном

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии наивысшей готовности в связи с эскалацией вокруг Ирана, заявил в среду начальник генерального штаба ЦАХАЛ подполковник Эяль Замир.

"В данный момент Армия обороны Израиля находится в состоянии наивысшей готовности и готова к любому развитию событий", - заявил Замир, выступая на совещании командиров дивизий, следует из сообщения военного ведомства.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что война распространится за пределы региона, если США и Израиль возобновят атаки. Это предупреждение последовало вслед за заявлением президента США Дональда Трампа, что США нанесут новые удары по Ирану, если Тегеран не согласится на мирное соглашение.