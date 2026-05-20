Трамп заявил, что не ослабит санкции против Ирана до заключения соглашения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на ослабление санкций против Ирана на время переговоров.

"Нет. Я в самом деле не буду такого делать, пока они не подпишут соглашения (...). Мы ничего не предлагали", - сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он заявил, что вести диалог с нынешними иранскими переговорщиками лучше, чем с их предшественниками.

Ранее на этой неделе агентство "Тасним" со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти, и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта.