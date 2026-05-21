США через Пакистан передали ответ на предложения Ирана

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США передали через Пакистан свой ответ на направленные ранее Ираном предложения, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, после того, как три дня назад Иран представил свой текст из 14 пунктов, американцы передали Ирану ответ через пакистанского посредника.

Тегеран рассматривает текст, но ответ пока не готов, отметил собеседник.

Он подчеркнул, что пакистанский посредник в Тегеране стремится сблизить тексты США и Ирана, но пока ничего окончательно не согласовано.

В понедельник президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распорядился не атаковать Иран, что планировалось во вторник. Но затем Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.