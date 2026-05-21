Си Цзиньпин может посетить КНДР уже на следующей неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит Северную Корею уже на следующей неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы получили разведданные, указывающие на то, что президент Си Цзиньпин вскоре посетит Северную Корею", - заявил агентству высокопоставленный правительственный чиновник.

По словам другого собеседника, существует высокая вероятность, что визит председателя КНР в КНДР состоится в конце этого или начале следующего месяца.

Еще один правительственный источник сообщил агентству, что китайский лидер может попытаться выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США.

Согласно ему, во время своего государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен попросил Си Цзиньпина помочь в посредничестве в межкорейских отношениях, и китайский лидер положительно отреагировал на эту просьбу.

"Ренхап" напоминает, что в этом году Китай и КНДР отмечают 65-ю годовщину подписания всеобъемлющего договора о сотрудничестве.