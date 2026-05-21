В рамках первой для Казахстана административной реформы спишут штрафы на миллиарды тенге

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Казахстанцам в рамках предстоящей административной амнистии могут списать штрафы на общую сумму несколько миллиардов тенге ($1/471 тенге), сообщила журналистам депутат мажилиса парламента Снежана Имашева.

"Количество штрафов точно сказать не могу, но по сумме - это несколько миллиардов тенге (предстоит к списанию в рамках амнистии - ИФ)", - сказала она.

По ее словам, в основном к списанию предлагаются штрафы, наложенные органами внутренних дел, из которых большинство - за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Однако под амнистию не попадут нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей - проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Могут быть списаны штрафы за менее опасные нарушения. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона за рулем", - уточнила Имашева.

Также планируется в рамках амнистии списание некоторых видов начисленной пени за штрафы.

Мажилис 21 мая взял в работу законопроект "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан". Его должны рассмотреть и принять до конца июня.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту принять закон по проведению амнистии по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Административная амнистия станет первой в истории Казахстана.