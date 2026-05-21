В Белом доме считают, что строительство арки Трампа не требует одобрения Конгресса

Модель предлагаемой Дональдом Трампом триумфальной арки в честь 250-летия страны Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа не планирует запрашивать одобрение Конгресса для строительства триумфальной арки рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, сообщает The Washington Post.

В Белом доме считают, что для реализации проекта достаточно полномочий, выданных почти сто лет назад для другого архитектурного замысла, который так и не был воплощён.

По данным издания, арку планируется возвести на Мемориал‑Сёркл на искусственном острове Колумбия в пределах Вашингтона. На прошлой неделе на площадке начались геодезические и инженерные работы. Параллельно администрация добивается согласований в федеральных комиссиях по архитектуре и строительству, состав которых был обновлён сторонниками Трампа.

Федеральное законодательство требует отдельного решения Конгресса для возведения памятников на землях, находящихся в ведении Службы национальных парков. Представители Белого дома уклоняются от ответа, будут ли они обращаться за таким разрешением. Источники газеты утверждают, что таких планов нет.

Чиновники ссылаются на отчёт комиссии 1924 года, занимавшейся проектированием Арлингтонского мемориального моста. Документ предусматривал установку двух колонн высотой 166 футов на острове Колумбия. Конгресс утвердил проект в 1925 году, однако колонны так и не были построены. В администрации Трампа утверждают, что новая арка станет развитием той концепции.

Министерство юстиции заявило в судебном документе, что Конгресс "фактически одобрил" проект арки, утвердив отчёт комиссии почти век назад. Министр внутренних дел Дуг Бергам также настаивает, что нынешняя инициатива "опирается" на первоначальный замысел: колонны сохранят высоту 166 футов, а общая высота арки 250 футов (около 76 метров) будет достигнута за счёт постамента и скульптур.

Юристы, пытающиеся остановить проект, а также демократы в Конгрессе называют такую трактовку закона необоснованной. По словам адвокатов, полномочия 1920-х годов касались исключительно строительства моста и не распространялись на арку.

Конгрессмен-демократ Джаред Хаффман заявил, что администрация обязана была запросить одобрение законодателей, сравнив ситуацию с предыдущими строительными инициативами Трампа, начатыми без санкции Конгресса. Он и другие демократы присоединились к судебному иску против проекта и потребовали проведения парламентских слушаний.