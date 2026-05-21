Начальник штаба армии Пакистана посетит Тегеран для переговоров по конфликту Ирана и США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибудет в четверг в иранскую столицу Тегеран в рамках усилий по решению кризиса между Ираном и США, сообщает в четверг агентство ИСНА.

Визит нацелен на продолжение переговоров и консультаций с иранскими властями, отмечает агентство.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ Вашингтону на последнее предложение иранской стороны, переданное через Пакистан.

Накануне Тегеран во второй раз за неделю посетил глава МВД Пакистана Мохсин Навки. Он провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и президентом страны Масудом Пезешкианом.