Представители РФ и Руанды обсуждают развитие военно-технического сотрудничества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В столице Руанды Кигали проходит 7-я сессия руандийско-российской совместной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщило министерство обороны страны.

"Проводимая ежегодно сессия служит подходящей платформой для обзора состояния двустороннего оборонного сотрудничества между Руандой и Российской Федерацией и определения новых областей для партнерства", - говорится в сообщении.

Сопредседателями сессии, заседание которой проходит с 20 по 22 мая, являются генеральный директор по международному военному сотрудничеству министерства обороны Руанды бригадный генерал Патрик Каруретва и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.

В рамках сессии российская делегация нанесла визиты вежливости министру обороны Руанды Жювеналю Маризамунде и начальнику Генштаба ВС Руанды генералу Мубараку Муганге для обмена мнениями о приоритетах двустороннего партнерства, указывается в сообщении.

